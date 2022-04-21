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بايدن يعلن إغلاق الموانئ الأمريكية أمام السفن الروسية

06:58 م الخميس 21 أبريل 2022
بايدن يعلن إغلاق الموانئ الأمريكية أمام السفن الروسية

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، إغلاق الموانئ الأمريكية أمام السفن الروسية.

وأوضح بايدن أن هذا يعني أنه لن يتم السماح لأي سفينة تحمل العلم الروسي أو تدار لمصالح روسية أن ترسو في الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن أن هذه خطوة جديدة اتخذتها الولايات المتحدة بشكل مشترك مع الحلفاء الدوليين ،مشيرا إلى أنه يجب حرمان روسيا من "مزايا النظام الاقتصادي الدولي" بسبب حربها على أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا مشابها بمنع السفن التي تحمل العلم الروسي من الرسو في موانئ التكتل.

يأتي ذلك إضافة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والأتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

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