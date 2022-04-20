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بث مباشر للمناظرة التلفزيونية الحاسمة بين ماكرون ولوبان

09:30 م الأربعاء 20 أبريل 2022
بث مباشر للمناظرة التلفزيونية الحاسمة بين ماكرون ولوبان

إيمانويل ماكرون (يسار) ومارين لوبان

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وكالات
قبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، يلتقي الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون مع منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية يرى مراقبون أنها ستكون حاسمة في تحديد اسم الفائز بالسباق نحو الإليزيه.
يواجه الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون (يمين الوسط) منافسته مارين لوبان (اليمين المتطرف) في مناظرة تلفزيونية مرتقبة بشدة الأربعاء.
وخلال المناظرة من المرجح التطرق إلى العلاقة المميزة التي تربط مرشحة الرئاسة الفرنسية مع زعيم الكرملين الذي استقبلها بحفاوة كبيرة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2017، حتى لو كانت لوبان قد قللت من نطاقها منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.

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