بث مباشر للمناظرة التلفزيونية الحاسمة بين ماكرون ولوبان

وكالات

قبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، يلتقي الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون مع منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية يرى مراقبون أنها ستكون حاسمة في تحديد اسم الفائز بالسباق نحو الإليزيه.

يواجه الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون (يمين الوسط) منافسته مارين لوبان (اليمين المتطرف) في مناظرة تلفزيونية مرتقبة بشدة الأربعاء.

وخلال المناظرة من المرجح التطرق إلى العلاقة المميزة التي تربط مرشحة الرئاسة الفرنسية مع زعيم الكرملين الذي استقبلها بحفاوة كبيرة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2017، حتى لو كانت لوبان قد قللت من نطاقها منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.





بث مباشر للمناظرة الكبرى بين #إيمانويل_ماكرون و #مارين_لوبان

قبل الاقتراع الرئاسي الأحد.

"تعتبر هذه المناظرة أهم حدث سياسي في الجمهورية الخامسة الفرنسية".#فرنسا



https://t.co/7ehg580jJn — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 20, 2022