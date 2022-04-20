البنتاجون: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الثلاثاء، عن ‏تسلم أوكرانيا طائرات مقاتلة وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ورفض المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، تحديد نوع أو عدد المقاتلات التي منحت لأوكرانيا أو الدول التي قررت منح كييف طائرات مقاتلة.

واكتفى كيربي بالقول خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الأوكرانيين لديهم اليوم عددًا من الطائرات المقاتلة أكثر مما كان لديهم قبل أسبوعين، مشيرًا إلى أن واشنطن سهلت إرسال قطع غيار طائرات إلى أوكرانيا لكنها لم تسلمها طائرات مقاتلة.

وأضاف: "من دون الدخول في تفاصيل ما تقدمه دول أخرى لأوكرانيا، أريد أن أقول إنهم تلقوا طائرات وقطع غيار إضافية لتعزيز أسطولهم".