ألمانيا تسجل تراجعًا جديدًا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

برلين- (د ب أ):

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم السبت تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 5ر1531 مقابل 4ر1586 أمس الجمعة. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 4ر1758، وقبل شهر 9ر1171.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 196 ألفا و456 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 225 ألفا و26 حالة يوم السبت الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 292 حالة، مقابل 278 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 21 مليونا و553 ألفا و495 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 16 مليونا و886 ألفا و200 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 129 ألفا و987 شخصا.