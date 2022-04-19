الأمم المتحدة تدعو للتحرك وتحذر من أزمة في إمدادات الغذاء بسبب حرب أوكرانيا

روما - (د ب أ)

طالبت منظمة الأغذية والزراعة التبعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الثلاثاء بمزيد من المساعدة لقطاع الزراعة في أوكرانيا وسط الغزو الروسي من أجل منع حدوث أزمة في إمدادات الغذاء.

وقالت منظمة فاو في بيان "هناك حاجة عاجلة إلى نحو 4ر115 مليون دولار لمنع حدوث مزيد من التدهور في وضع إنعدام الأمن الغذائي وتفاقم إزمة تعطل سلاسل إمدادت الغذاء في أوكرانيا".

وأكدت فاو ضرورة مساعدة المزارعين ليتمكنوا من زراعة محاصيلهم في الربيع من أجل الحصاد المقبل للقمح.

وشدد رين بولسن، مدير الطوارئ والمرونة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على أهمية دعم الزارعة وسلاسل الإمداد للحيلولة دون حدوث أزمة في إمدادات الغذاء خلال العام الجاري والعام المقبل.

وقال في بيان إنه لا يوجد وقت لتضييعه لأن "الزراعة تعتمد على مواسم".

وتلعب الزراعة دورا رئيسا في الاقتصاد الأوكراني. وتقدر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن ثلث كميات القمح والحقول في أوكرانيا لن يتم حصدها في العام الجاري لأن المواطنين يفرون من البلاد أو يقاتلون للدفاع عنها.