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العاهل الأردني يعود لبلاده عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة في ألمانيا

06:21 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
العاهل الأردني يعود لبلاده عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة في ألمانيا

العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني

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الأردن - (أ ش أ)

عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى الأردن، عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة في ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني رافقت طائرة الملك عبدالله الثاني لدى دخولها أجواء المملكة، فيما كان في استقباله لدى وصوله مطار ماركا العسكري، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وعدد من الأمراء والأميرات، ورؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

من جانبه، أكد الطبيب المقدم راكان اللوزي المرافق للعاهل الأردني خلال العملية، أن الملك عبدالله الثاني وضعه الصحي ممتاز، مشيرا إلى أن كافة الأعرض التي ظهرت على الملك قبل العملية اختفت تماما.

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