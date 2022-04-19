وزير الدفاع الروسي: مساعدات الأسلحة الغربية تطيل أمد القتال في أوكرانيا

موسكو- (د ب أ):

حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو من أن شحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تهدد باستمرار القتال لفترة أطول.

وقال شويجو في تصريحات أوردتها وكالة انترفاكس للأنباء: "الولايات المتحدة، ودول الغرب، التي تسيطر عليها (أمريكا) تبذل ما بوسعها لتأخير العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف الوزير: "تزايد نطاق توصيل الأسلحة الأجنبية يظهر تصميمهم على إقناع النظام في كييف بالقتال حتى آخر أوكراني".

لكنه قال إن القوات الموالية لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك بأوكرانيا سوف تفي بخططها لتحرير المنطقتين.