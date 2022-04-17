زيلينسكي يتعهد بمقاومة قوية للهجوم الروسي المتوقع في شرق أوكرانيا



كييف - (د ب أ)

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن أوكرانيا تستعد للمقاومة بقوة ضد الهجوم الروسي واسع النطاق المتوقع في إقليم دونباس بشرق البلاد، بعد أن وجهت القوات الروسية تركيزها في الأسابيع القليلة الماضية إلى إرسال قوات ومعدات إلى شرق أوكرانيا استعدادا لذلك.

وأكد زيلينسكي في مقابلة مع برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية "لن نتنازل عن أرضنا" مشيرا إلى أن هذه المعركة "قد تؤثر على مسار الحرب بأكملها".

وأضاف زيلينسكي: "بالنسبة لنا، المعركة من أجل دونباس مهمة للغاية. مهمة لأسباب مختلفة. لأسباب السلامة أولا للجميع. تشكيلتنا القائمة في دونباس واحدة من أفضل وأكبر تشكيلاتنا العسكرية، وتريد روسيا تطويقها والقضاء عليها".

وأضاف عن هذه المجموعة قائلا: "هي 44 ألف رجل عسكري محترف نجوا من حرب كبيرة منذ بداية عام 2014. هذا هو السبب في أن من المهم جدا لنا الحفاظ على ذلك الجزء من جيشنا، هي واحدة من أقوى التشكيلات".

وذكر : "هذه المعركة يمكن أن تحدث، لذا ستكون هناك العديد من المعارك ولا نعرف كم ستستغرق من الوقت، ويمكن أن تؤثر على مسار الحرب بأسرها".

وأضاف زيلينسكي أنه على الرغم من أن القوات الأوكرانية تقاوم الهجمات الروسية على مدن مثل كييف وتشرنيهيف، فإنه إذا انتصر الروس في دونباس، "فيمكنهم المضي أكثر نحو كييف".

وقال زيلينسكي إن الحوار مع روسيا، إذا كان هذا ممكنا، لكنه صعب بسبب الفظائع التي ارتكبت في بلدة بوتشا وأجزاء أخرى من البلاد مضيفا "مجتمعنا لا يرغب في الاستمرار في المحادثات" لقد كانت "مأساة كبيرة".

وجدد زيلينسكي دعواته للغرب لإرسال المزيد من المعدات العسكرية للجيش الأوكراني في أقرب وقت ممكن.