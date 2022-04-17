القبض على 70 شخصا في احتجاجات بشأن المناخ في بريطانيا

لندن - (د ب أ)

ألقت السلطات البريطانية القبض على نحو 70 متظاهرا في احتجاجات حركة "تمرد ضد الانقراض" المعنية بحماية البيئة في لندن.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن الناشطين أغلقوا العديد من الجسور والطرق وألصقوا أنفسهم بخزان نفط وسقف سيارة لتعزيز المطالب المنادية بالوقف الفوري لدعم الفحم والنفط والغاز.

وتم القبض على العديد من العلماء من المجموعة الفرعية "تمرد العلماء".

كان هؤلاء اتهموا حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المحافظة بتجاهل الشواهد العلمية.

وكان جونسون أعلن في استراتيجية الطاقة التي تم طرحها قبل وقت قصير عن القيام بالمزيد من أعمال التنقيب عن النفط بالإضافة إلى تقديم المزيد من الدعم لمزارع الرياح البحرية ومحطات الطاقة النووية الجديدة.