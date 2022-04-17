Masrawy logo white

إعلان

القبض على 70 شخصا في احتجاجات بشأن المناخ في بريطانيا

08:14 م الأحد 17 أبريل 2022
القبض على 70 شخصا في احتجاجات بشأن المناخ في بريطانيا

احتجاجات المناخ

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن - (د ب أ)

ألقت السلطات البريطانية القبض على نحو 70 متظاهرا في احتجاجات حركة "تمرد ضد الانقراض" المعنية بحماية البيئة في لندن.
وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن الناشطين أغلقوا العديد من الجسور والطرق وألصقوا أنفسهم بخزان نفط وسقف سيارة لتعزيز المطالب المنادية بالوقف الفوري لدعم الفحم والنفط والغاز.
وتم القبض على العديد من العلماء من المجموعة الفرعية "تمرد العلماء".
كان هؤلاء اتهموا حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المحافظة بتجاهل الشواهد العلمية.
وكان جونسون أعلن في استراتيجية الطاقة التي تم طرحها قبل وقت قصير عن القيام بالمزيد من أعمال التنقيب عن النفط بالإضافة إلى تقديم المزيد من الدعم لمزارع الرياح البحرية ومحطات الطاقة النووية الجديدة.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
بريطانيا احتجاجات المناخ تمرد ضد الانقراض

الخبر التالى:

عباس يحذر من خطورة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
رمضانك مصراوي.. تراجع "المشوار".. مفاجآت في ترتيب المسلسلات الأكثر بحثا خلال النصف الأول من رمضان
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا