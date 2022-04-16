أوكرانيا تشكو من بطء وعدم كفاية عمليات تسليم الأسلحة من الاتحاد الأوروبي

برلين - (د ب أ)

أعربت الحكومة الأوكرانية عن إحباطها من بطء وعدم كفاية عمليات تسليم الأسلحة من الاتحاد الأوروبي.

وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك في تغريدة عبر تويتر اليوم السبت إنه بينما كان الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بالأسلحة، فإنها "ليست تلك التي طلبناها".

علاوة على ذلك، قال بودولياك إن عمليات التسليم كانت تستغرق وقتا طويلا جدا. وأضاف "أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة. ليس في غضون شهر، بل الآن".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم 500 مليون يورو أخرى (540 مليون دولار) لصندوق لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ليصل إجمالي الأموال المتاحة إلى 5ر1 مليار يورو.

وتخصص الأموال لشراء معدات الحماية الشخصية ومجموعات الإسعافات الأولية والوقود، فضلا عن الأسلحة الدفاعية. ومع ذلك، وكما أوضحت كييف مرارا، فإن الجيش الأوكراني في حاجة أكبر بكثير إلى الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والطائرات والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي.