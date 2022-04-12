بوتين: أوكرانيا انحرفت عن اتفاقيات إسطنبول

روسيا - (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا انحرفت عن اتفاقيات إسطنبول في المفاوضات مع بلاده ودفعت بعملية التفاوض إلى طريق مسدود.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء: "إن الأوكرانيين انحرفوا عن اتفاقات إسطنبول، ويطالبون بضمانات بشأن الأمن، وتسوية العلاقات المتعلقة بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ودونباس، أي أنهم عادوا مرة أخرى إلى طريق مسدود"، مضيفا "قيل لي إن الجانب الأوكراني غير شيئًا ما آخر مرة أخرى الليلة الماضية، ولا أعرف هذه التغييرات بعد".

وأشار إلى أن هذا التناقض في القضايا الأساسية يخلق بعض الصعوبات في التوصل إلى اتفاقيات نهائية مقبولة للجميع في مسار المفاوضات، قائلا -فيما يتعلق بالولايات المتحدة-:" إن هناك من يقول إن الولايات المتحدة مستعدة لمحاربة روسيا حتى آخر أوكرانيا، وهذا ما يحدث في واقع الأمر".

وفي السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد، من بينها مستودعا للذخيرة وأماكن لتكديس العتاد العسكري.

وقال كوناشينكوف في إحاطة، نقلت عنها وكالة /سبوتنيك/ الروسية: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية بتدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها مستودعا للذخيرة في مقاطعة لوهانسك، و8 مواقع لتكديس العتاد العسكري في مقاطعة خاركوف".

وأضاف "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقتي أوتشاكوف ونيكولايف".

وخلص المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية إلى القول إن إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية "130 طائرة، و99 مروحية، و244 منظومة صواريخ، و445 طائرة مسيرة، و2153 دبابة ومدرعة، و241 راجمة صواريخ، و924 مدفعية ميدان وهاون، و2063 آلية عسكرية خاصة".

وتتواصل منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا إن العقوبات ضد روسيا شكلت ضغطا جزئيا عليها، لكن يجب فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين.

وأضاف كوليبا - في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن "الخطة العسكرية الروسية فشلت في أوكرانيا"، لافتا إلى أن القوات الروسية أجبرت على الانسحاب من كييف.

وأكد أنه لم يتم تزويد أوكرانيا بمقاتلات جوية "على الرغم من الحاجة الماسة إليها ونتطلع إلى مساندة الدول الحليفة".

وأشار إلى أن سلطات بلاده عاجزة عن مساعدة المدنيين والجنود في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وقال وزير خارجية أوكرانيا إن بلاده لم يكن لديها أي نية عدوانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014.

يأتي هذا في وقت أكد فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك، مشيرا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا، كان حتميا.