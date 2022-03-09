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بريطانيا تدعو دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسي

10:24 م الأربعاء 09 مارس 2022
بريطانيا تدعو دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسي

بريطانيا

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وكالات

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأربعاء كل دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسية، وقالت إن القوى الاقتصادية الكبرى عليها أن "تذهب أبعد وأن تمضي أسرع" في معاقبة موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا، حسبما ذكرت "يورونيوز".

وقالت تراس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الأميركية في واشنطن "علينا أن نضاعف عقوباتنا. بما في ذلك. وضع مجموعة السبع حدا لاستخدام النفط والغاز الروسيين"، واستبعاد المصارف الروسية من نظام سويفت للتواصل المصرفي السريع والآمن. وتابعت "يجب أن يفشل بوتين"، داعية إلى مواصلة الضغوط.

بريطانيا النفط الروسي روسيا أوكرانيا دول مجموعة السبع غزو أوكرانيا
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