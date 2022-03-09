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وكالة الطاقة الذرية تعلق على انقطاع الكهرباء عن محطة تشرنوبيل

06:20 م الأربعاء 09 مارس 2022
وكالة الطاقة الذرية تعلق على انقطاع الكهرباء عن محطة تشرنوبيل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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وكالات

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أبلغتها السلطات الأوكرانية بانقطاع الكهرباء في محطة تشيرنوبيل النووية أن المشكل "ليس له تأثير كبير على الأمن". وذلك بالنظر إلى الوقت المنقضي منذ حادثة تشيرنوبيل عام 1986، "تعتبر الشدة الحرارية لحوض تخزين الوقود المستهلك وحجم مياه التبريد كافيين لضمان إزالة الحرارة بكفاءة بدون كهرباء"، حسبما ذكرت "يورونيوز".

وأكدت الوكالة الذرية، في تغريدة اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا أبلغتها بأن محطة تشيرنوبيل قد فقدت الطاقة، إلا أن الوكالة رأت أنها لا ترى أي تأثير حاسم على سلامة المحطة.

وكانت الشركة المشغل لمحطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن القوات الروسية قطعت شبكة الكهرباء عن المنشأة التي تحتاجها لأنظمة التبريد والتهوية وإطفاء الحرائق.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أمس الثلاثاء أنّ الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بُعد للمواد النووية في تشيرنوبيل، المنشأة النووية القريبة من كييف والخاضعة حاليًا لسيطرة القوات الروسية، توقّفت عن إرسال البيانات إليها.

وسيطرت روسيا في اليوم الأول للغزو على محطة تشيرنوبيل النووية حيث وقع في 1986 أسوأ حادث نووي في تاريخ البشرية.

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