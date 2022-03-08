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المملكة المتحدة: سنوقف واردات من النفط الروسي بحلول نهاية 2022

06:35 م الثلاثاء 08 مارس 2022
المملكة المتحدة: سنوقف واردات من النفط الروسي بحلول نهاية 2022

المملكة المتحدة

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وكالات

كشفت المملكة المتحدة الثلاثاء عن تخليها عن استيراد النفط الروسي، بعد قرار أمريكا حظر استيراد النفط الروسي.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستستغني عن استيراد النفط الروسي ومنتجاته بحلول نهاية عام 2022، مضيفةً أنها ستعمل مع شركاء آخرين لتأمين الواردات هذا العام.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذه المهلة حتى نهاية العام ستمنح السوق والشركات وسلاسل الإمداد وقتاً كاف لاستبدال واردات النفط الروسي، التي تشكل نحو 8 في المئة من الطلب في المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة إن على الشركات استخدام هذه المرحلة الانتقالية لضمان انتقال سلس لا يتأثر خلاله المستهلكون.

أكدت الحكومة البريطانية أن البلاد لا تعتمد على الغاز الروسي الذي يشكل 4 في المئة من واردات البلاد، وأنها تبحث استبعاده.

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