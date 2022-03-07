أمريكا تنشر 500 جندي إضافي في أوروبا لتعزيز دفاعات حلف الناتو

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين أنها ستنشر 500 جندي إضافي لتعزيز وجودها في أوروبا.

وقال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في إيجاز صحفي عبر الهاتف للصحفيين اليوم الاثنين إنه سيتم إرسال هؤلاء الجنود إلى كل من ألمانيا واليونان وبولندا ورومانيا.

وسيتم إسناد مهمة دعم جهود حماية المجال الجوي لدول حلف شمال الأطلسي(الناتو) لهؤلاء الجنود، وذلك من بين مهام أخرى،.

وقال المسؤول البارز إن عملية نشر القوات ليست بسبب التطورات الأخيرة التي شهدها مطلع الأسبوع فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة نشرت في الأسابيع الأخيرة آلاف الجنود الآخرين في أنحاء القارة الأوروبية.

ويوجد حاليا في أوروبا نحو عشرة آلاف جندي أمريكي وذلك بشكل دائم أو مؤقت.