بلينكن: أمريكا توثق جرائم حرب محتملة للجانب الروسي في أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بأن بلاده توثق جرائم حرب محتملة للجانب الروسي في أوكرانيا.

وفي تصريحات لمحطة "سي إن إن"، قال بلينكن اليوم الأحد:" تلقينا تقارير شديدة المصداقية حول وقوع هجمات متعمدة على مدنيين ما يمكن أن يمثل جريمة حرب"، وأضاف:" رأينا تقارير شديدة المصداقية عن استخدام أسلحة معينة، وما نفعله في الوقت الراهن هو توثيق كل هذا ومراجعة كل ما يتم تجميعه".

وأشار بلينكن إلى أنه سيتم دعم المنظمات والمؤسسات التي تبحث فيما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم حرب.

كانت محكمة الجزاء الدولية بدأت رسميا في إجراء تحقيقات عن وقوع جرائم حرب في أوكرانيا التي تهاجمها روسيا، وتتعلق هذه التحقيقات مبدئيا بجرائم محتملة جرى ارتكابها قبل الغزو الروسي، وأعرب كبير المدعين في المحكمة عن اعتقاده بضرورة توسيع نطاق هذه التحقيقات.

وفيما يتعلق بإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في أوكرانيا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، لمحطة "سي إن إن" اليوم إن من المهم ألا تمثل هذه الخطوة مجرد اتفاق سياسي وحسب بل يجب إشراك القيادة العسكرية الميدانية في هذا أيضا.

ونوهت فون دير لاين إلى أنه يجري العمل بشكل مكثف على إنشاء مثل هذه الممرات.

وكانت فون دير لاين أجرت المقابلة مع "سي إن إن" عبر الفيديو بعد لقائها المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، بينما أجرى بلينكن المقابلة عبر نفس التقنية خلال زيارته لمولدوفا.