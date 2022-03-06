اختطاف أجنبيين يعملان مع منظمة "أطباء بلا حدود" في اليمن

صنعاء - (د ب أ):

اختطف مسلحون مجهولون موظفين أجنبيين يعملان مع منظمة "أطباء بلا حدود" في محافظة حضرموت شرقي اليمن .

وقال مصدر أمني مسؤول في حضرموت، طلب عدم الكشف عن اسمه، اليوم الأحد، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن مسلحين لم تحدد هويتهم اختطفوا موظفين لدى أطباء بلا حدود".

وأضاف أن "المسلحين اختطفوا السيارة التي كانت تقل العاملين إلى جانب مرافقيهما اليمنيين في منطقة العبر بحضرموت، اثناء عودتهم من مهمة عمل في مدينة مأرب (شرقي البلاد) واتجهوا بهم إلى منطقة صحراوية، وعصبوا أعينهم".

وتابع :"اختطف المسلحون الطبيبين الأجنبيين، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة، وأطلقوا سراح المرافقين"، مؤكدأ أن الجهات الأمنية لا تزال تحقق في عملية الاختطاف.

وتخضع منطقة العبر لسيطرة القوات التابعة للحكومة الشرعية.

ولم يصدر حتى اللحظة اي تصريح رسمي من قبل منظمة "أطباء بلا حدود".