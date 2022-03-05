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رئيس مجلس النواب الليبي يبحث مع السفيرة البريطانية تطورات الأوضاع في البلاد

09:33 م السبت 05 مارس 2022
رئيس مجلس النواب الليبي يبحث مع السفيرة البريطانية تطورات الأوضاع في البلاد

عقيلة صالح

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القبة، ليبيا - (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هرندل، سبل تعزيز التعاون المشترك، وآخر تطورات الأوضاع في البلاد.

وذكر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن عقيلة صالح تلقى مكالمة هاتفية من هرندل، أوضح خلالها للسفيرة البريطانية "قانونية الإجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة، في التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار رئيس حكومة جديد".

من جهتها، قالت هرندل إنها ستزور مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية خلال اليومين القادمين، وستلتقيه بمقر إقامته في مدينة القبة.

هذا المحتوى من

Asha
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