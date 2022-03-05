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اللجنة الدولية للصليب الأحمر: المشاهد في ماريوبول "مفجعة"

08:27 م السبت 05 مارس 2022
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: المشاهد في ماريوبول "مفجعة"

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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(دويتشه فيله)

وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت الوضع في ماريوبول بأنه "مفجع" حيث أرجئت عملية إجلاء السكان، داعية الأطراف إلى حماية المدنيين في أوكرانيا، سواء كان هناك ممر إنساني أم لا.

وقالت اللجنة في بيان "نحن نعلم أن عمليات إجلاء السكان عبر ممر آمن من ماريوبول وفولنوفاخا لن تبدأ اليوم. نحن نواصل العمل مع الأطراف بشأن المرور الآمن للمدنيين من المدن المختلفة المتأثرة بالنزاع".

وأضافت المنظمة التي يقع مقرها الرئيسي في جنيف "المشاهد اليوم في ماريوبول وفي مدن أخرى مفجعة".

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اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوكرانيا ماريوبول

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