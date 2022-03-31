الناتو يحذر من أن روسيا لا تقوم بسحب قواتها ولكن تعيد تجميعها فقط

بروكسل - (د ب أ):

لا يعتقد حلف شمال الاطلسي (الناتو) أن روسيا بصدد سحب قواتها من حول كييف وأن هذه الخطوة هي حيلة خادعة، بحسب ما قاله الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج.

وقال ستولتنبرج نقلا عن استخبارات حلف الناتو، إن "الوحدات الروسية لا تقوم بالانسحاب، ولكنها تعيد تموضعها".

وقال ستولتنبرج إن "روسيا تحاول إعادة تجميع صفوفها وإعادة الإمداد وتعزيز هجومها في منطقة دونباس"، مضيفا أن الهدف من ذلك هو الاستمرار في الضغط على كييف ومدن أخرى.

وأوضح: "يمكننا أن نتوقع حدوث أعمال هجومية أخرى، مما سيتسبب في المزيد من المعاناة".