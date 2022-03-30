بلينكن: أمريكا تسعى لتواجد أكبر للمؤسسات الأمريكية بالجزائر

الجزائر - (د ب أ)

كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتطلع لبلوغ تبادلها التجاري مع الجزائر 1ر6 مليار دولار والسعي لتواجد أكبر للمؤسسات الأمريكية بالجزائر.

وأكد بلينكن في تصريح صحفي بمقر السفارة الأمريكية بالجزائر، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد ديناميكية، مشيرا إلى أنه سيلتقي الرئيس عبد المجيد تبون للتباحث أكثر حول العلاقات الثنائية.

من جهته، كتب وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة على حسابه في تويتر عن المحادثات التي جمعته صبيحة اليوم مع بلينكن "تناولت (المباحثات) الفرص الواعدة لتوطيد الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز التزامنا بترقية السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي تماشيا مع قيمنا ومصالحنا المشتركة".

وفي وقت سابق من اليوم كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها،" أن الالتزامات بالأمن والازدهار الإقليمي من بين أهم أسباب نزول رئيس دبلوماسيتها إلى الجزائر".