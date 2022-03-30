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مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية

02:29 م الأربعاء 30 مارس 2022
مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية

وزارة الخارجية المصرية

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القاهرة- (أ ش أ):

أعربت مصر عن خالص تعازيها إثر حادث تحطم طائرة مروحية تابعة لقوات حفظ السلام لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) أمس في إقليم شمال "كيفو" شرق البلاد، مما أسفر عن وقوع 8 ضحايا من أفراد البعثة من كل من باكستان وروسيا وصربيا.

كما أعربت مصر - في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء - عن صادق مواساتها لجمهورية باكستان الإسلامية وروسيا الاتحادية وجمهورية صربيا ولأسر الضحايا، مؤكدةً تضامنها الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية في جهودها للمساهمة في تحقيق الاستقرار بالبلاد.

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