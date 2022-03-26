بايدن: قواتنا في أوروبا ليست للدخول في صراع مع روسيا

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن القوات الأمريكية في أوروبا ليس للدخول في صراع مع روسيا، ولكن لحماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي، اليوم السبت إن "حرب روسيا عززت من وحدة الغرب والناتو".

ووصف بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار" خلال لقاء مع اللاجئين الأوكرانيين في بولندا.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات بينما كان في الملعب الوطني في وارسو، ضمن زيارة لإظهار الدعم لبولندا وجارتها أوكرانيا، التي تتعرض لغزو روسي.