الاتحاد الأوروبي يتوقع اتفاقا نوويا مع إيران خلال أيام

وكالات:

توقع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن يتم التوصل لاتفاق نووي مع إيران "خلال أيام"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ويصل دبلوماسي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي يتولى تنسيق مباحثات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى إلى طهران السبت للعمل على "ردم الفجوات" المتبقية في المفاوضات المعلّقة منذ أسبوعين.

تخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات منذ نحو عام في فيينا، تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منه في 2018.