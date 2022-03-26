ألمانيا ترفض مطالبة بوتين دفع توريدات الغاز بالروبل الروسي

برلين - (د ب أ)

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك عن رفضها لمطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدول معينة (من بينها ألمانيا) بدفع توريدات الغاز الروسي بالروبل.

وخلال مؤتمر محلي لحزبها (حزب الخضر) في مدينة كوتبوس، تحدثت بيربوك اليوم السبت عن العقوبات المشددة التي تم فرضها على روسيا، وقالت:" نرى أن هذه العقوبات أثمرت لأن بوتين طالب بدفع ثمن الطاقة بالروبل".

وأضافت بيربوك أنه لا ينبغي الرضوخ لهذا المطلب " فالتعاقدات تم إبرامها باليورو أو بالدولار، وسيتم الدفع إما باليورو أو الدولار، ولن نشارك في هذه اللعبة".

وبوتين قال يوم الأربعاء الماضي إن روسيا سوف تطلب من الدول التي وصفها "بغير الصديقة" الدفع مقابل الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية، بحسب ما ذكرته وكالة انترفاكس.

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء نقلت عن انترفاكس تصريح بوتين بأنه تم إصدار الأوامر للبنك المركزي والحكومة بوضع خطة للتعامل مع أوروبا بالروبل خلال أسبوع.

وأضاف بوتين أن روسيا سوف تستمر في توريد الغاز، ولكنها سوف تغير عملة الدفع فقط.