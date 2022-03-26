الرئيس الأمريكي يلقي كلمة في وارسو حول الأزمة الأوكرانية

وارسو - (د ب أ):

يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة في وارسو اليوم السبت حول الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا, في اليوم الثاني لزيارته إلى بولندا.

ويحضر الرئيس بايدن في القلعة الملكية في وارسو مساء اليوم بين الساعة 5 والساعة 6 (1600 و1700 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت السفارة الأمريكية في العاصمة البولندية.

وقبل إلقاء الكلمة، يلتقي بايدن مع الرئيس البولندي أندريا دودا في القصر الرئاسي. كما يزور بايدن الاستاد الوطني في وارسو مع رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي وعمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي حيث سيرى بنفسه تسجيل اللاجئين الأوكرانيين وجهود المساعدة التي تبذل لدعمهم.

ودخل نحو 24ر2 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء الغزو الروسي ومكث عدد كبير منهم في بولندا .

وكان بايدن قد توجه أمس الجمعة إلى مدينة جيشوف جنوب شرقي بولندا على بعد نحو 90 كيلومترا من الحدود الأوكرانية في بداية زيارته لبولندا. وزار بايدن هناك الجنود الأمريكيين المتمركزين في بولندا والتقى مع ممثلين من منظمات الإغاثة التي تقود جهود مساعدة اللاجئين الأوكرانيين.