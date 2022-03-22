بالعشر الأواخر من رمضان.. السعودية تعلن عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين

الرياض - (د ب أ)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الثلاثاء عن عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة، حيث سيتاح الاعتكاف بالحرمين الشريفين بالعشر الأواخر من شهر رمضان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن رئاسة شؤون الحرمين أوضحت أن المجلس التنسيقي والفريق الميداني سيشرفان على الاعتكاف في الحرمين الشريفين بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنه سيتاح استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً.