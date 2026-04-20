تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2026، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
51.71 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.64 جنيه للشراء، و51.74 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.71 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.