تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

09:41 ص 20/04/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2026، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.71 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.64 جنيه للشراء، و51.74 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.71 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

