البنتاجون: نراقب القوات الروسية لكشف نقلها مواد بيولوجية وكيميائية إلى أوكرانيا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الثلاثاء، أنها تراقب القوات الروسية لكشف نقلها مواد بيولوجية وكيميائية إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت "العربية".

وقال البنتاجون، إن روسيا مضطرة إلى سحب جزء من قواتها المنتشرة خارج روسيا وتحديدا من سوريا، مضيفًا أن القوات الروسية البحرية والبرية تعاني نقصا في الفيول وعدد كبير من الجنود يفتقدون المواد الغذائية.

ويرى البنتاجون، وفقًا للتقييمات الأمريكية، أنه لا يمكن التأكد من حصار العاصمة الأوكرانية كييف، مضيفًا أن المجال الجوي فوق أوكرانيا متنازع عليه وسلاح الجو الروسي عاجز عن السيطرة عليه.