نائب رئيس مجلس السيادة: مصر تقف مع الشعب السوداني ولا تدعم أي فصيل

السودان - (أ ش أ)

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن مصر تقف إلى جوار الشعب السوداني، ولا تدعم أي فصيل سواء عسكريين أو مدنيين، بل تدعم فقط الحل والوفاق السوداني السوداني.

وقال دقلو، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء في مطار الخرطوم الدولي، لدى عودته من زيارة استمرت عدة أيام إلى روسيا، إنه توقف في مصر للتزود بالوقود وحظي بلقاء في مطار القاهرة مع وفد رفيع المستوى برئاسة الوزير عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة، ووفد من الحكومة المصرية، وأعضاء السفارة السودانية في القاهرة.

وأضاف: "ناقشنا القضايا السودانية والوزير عباس كامل مهتم بالقضايا السودانية ويدعو إلى حوار سوداني - سوداني وأن يكون الحل سودانيا سودانيا، وانتهز هذه الفرصة وأدعو الشعب السوداني إلى النظر لمصلحة السودان، والتوافق فيما بيننا".

وقال دقلو، ردا على سؤال حول أهم القضايا التي طرحت في لقائه مع الوزير عباس كامل، "ناقشنا الراهن السوداني، وهو تحدث عن الراهن السوداني، وعن الوضع في السودان، والاخوة في مصر يقفون مع الشعب السوداني، ولا يدعمون عسكريين ولا مدنيين، هم يدعمون الشعب السوداني، والوفاق السوداني، والحل السوداني السوداني".

وأضاف: "نحن جيران ولدينا حدود تربطنا وأمننا القومي مشترك، وناقشنا القضايا الأمنية، والوزير عباس كامل مهموم جدا بالقضايا السودانية، ويتمنى أن يكون الحل سودانيا سودانيا".

واستطرد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: "ناقشنا قضية سد النهضة والقضايا التي تخصنا سويا، ومشروع قناة جونقلي، وفي الأيام القادمة سنخطو في هذا الأمر خطوة للأمام".

وتابع: "الوزير عباس كامل مهتم بالقضايا السودانية، وأريد أن أقولها بصدق وأمانة ولا أجامل أحدا، الإخوة في مصر يقفون مع الشعب السوداني ولا يقفون مع أي جهة .