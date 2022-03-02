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خبيرة في الشأن الروسي: بوتين لن يرد على تعليقات بايدن في خطاب حالة الاتحاد

08:35 ص الأربعاء 02 مارس 2022
خبيرة في الشأن الروسي: بوتين لن يرد على تعليقات بايدن في خطاب حالة الاتحاد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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واشنطن- (د ب أ):

قالت خبيرة أمريكية في الشأن الروسي إنه من المرجح ألا يرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطابه عن حالة الاتحاد ليل الثلاثاء/الأربعاء، وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الروسية ستحذو حذوه.

وقالت جيل دويرتي، الرئيسة السابقة لمكتب (سي إن إن) في موسكو إن بوتين على الأرجح لن يرد على تعليقات أدلى بها بايدن مثل تلك التي وصف بها الرئيس الروسي بأنه "ديكتاتور" وأن "بوتين وحده هو المسؤول" وأنه "أكثر عزلة من أي وقت مضى".

وأضافت: "كما تعلمون، لا يمكنك حقا الدفاع عن نفسك بالقول "لا، أنا لست ديكتاتورا".

وكان الرئيس الأمريكي قال إن واشنطن وحلفاءها "يلحقون الألم" بروسيا ورئيسها ، في الوقت الذي أعلن فيه عن المزيد من التحركات ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وأشار بايدن في أول خطاب حول حالة الاتحاد مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي ( 0200 بتوقيت جرينتش) إلى "أن بوتين معزول الآن عن العالم أكثر من أي وقت مضى".

وبالإضافة إلى إعلان أن الولايات المتحدة ستغلق المجال الجوي الأمريكي أمام الرحلات الجوية الروسية ، قال بايدن إن وزارة العدل الأمريكية تقوم بتجميع قوة عمل تركز على متابعة "الأنشطة الإجرامية للقلة المتسلطة من أصحاب المال في روسيا".

وقال إن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء الأوروبيين لمصادرة اليخوت والشقق الفاخرة و "المكاسب غير المشروعة" لهذه

القلة الروسية.

وكرر أن القوات الأمريكية لن تحارب القوات الروسية على الأرض في أوكرانيا، وإنما "ستدافع عن حلفاء الناتو في حال قرر بوتين المضي قدما غربا بعد أوكرانيا".

وقال الرئيس الأمريكي إن نظيره الروسي سعى لزعزع استقرار العالم بعمليته العسكرية ضد أوكرانيا.

واعتبر بايدن أن بوتين أخطأ التقدير "عندما ظن أن الغرب وحلف شمال الأطلسي" لن يرد على ذلك.

وقال بايدن: "قبل ستة أيام، سعى فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر معتقدا أنه يستطيع أن يجعله ينحني لأساليبه المهددة لكنه أخطأ في الحساب بشكل سيء".

وأضاف: "لقد قوبل بجدار من القوة لم يتوقعه أو يتخيله أبدا. لقد قابل الشعب الأوكراني".

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