كييف: روسيا فقدت أكثر من 14 ألف جندي في أوكرانيا

كييف - (د ب أ):

فقدت روسيا أكثر من 14 ألفا من جنودها و450دبابة و93طائرة في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، بحسب بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك، أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية "يوكرينفورم" ، اليوم الجمعة.

وجاء في البيان أنه "في الفترة بين 24 فبراير و18 مارس العام الجاري، بلغ إجمالي خسائر العدو 14 ألفا من القوات و450 دبابة و1448مركبة قتالية مدرعة و205 منظومة مدفعية و72 منظومة راجمات صواريخ متعددة".

وعلاوة على ذلك، دمر الجيش الأوكراني 34 منظومة مضادة للطائرات و93 طائرة و112 مروحية و879 مركبة وثلاثة زوارق و60 صهريج وقود و12 طائرة مسيرة و11وحدة معدات خاصة، بحسب البيان.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت ليلة أمس الخميس أن خسائر أوكرانيا منذ بدء "العملية العسكرية الخاصة" التي بدأتها موسكو قبل ثلاثة أسابيع بلغت 182 طائرة ومروحية، و177 طائرة مسيرة، و1393 دبابة ومدرعة، و134 راجمة صواريخ، و523 مدفعية ميدان وهاون، و1182 وحدة مركبة عسكرية خاصة.

ويتعذر التحقق على نحو مستقل من البيانات الأوكرانية أو الروسية.