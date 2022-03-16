وزيرا خارجية أمريكا وتركيا يبحثان الحرب في أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا اليوم الأربعاء مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع أوغلو ناقشا خلاله حرب الكرملين ضد أوكرانيا والجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب الفوضوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

وأطلع بلينكن نظيره التركي على تطورات الدعم الأمريكي للشعب الأوكراني وجهود محاسبة بوتين على حربه الوحشية وغير المبررة.

وشكر الوزير الأمريكي تركيا على التزامها تجاه سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى الجهود التركية لمساعدة أوكرانيا في وقت الحاجة.

وكان أوغلو قد زار في وقت سابق اليوم موسكو حيث بحث مع نظيره الروسي محادثات تناولت الحرب في أوكرانيا وسبل التوصل إلى حل لوقفها.

وأكد تشاووش أوغلو استعداد بلاده لاستضافة القمة المقترحة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وطالب مجددا بهدنة بين الجانبين وقال إنه يجب وقف "سفك الدماء، والدموع".

ويعتزم تشاووش أوغلو السفر غدا الخميس إلى كييف لمقابلة نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.