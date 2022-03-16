لافروف يبدي تشككه حيال عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي

موسكو- (د ب أ):

أبدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تشككه حيال فرص عقد لقاء قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي أعقاب لقاء مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، قال لافروف في موسكو اليوم الأربعاء إن عقد مثل هذه القمة ليس غاية بحد ذاته، مشيرا إلى أنه يمكن عقد هذا اللقاء أن يحدث فقط حال تعلق الأمر بعقد اتفاقات ملموسة بين روسيا وأوكرانيا.

كان زيلينسكي عرض مرارا لقاء بوتين.

من جانبه، أكد تشاووش أوغلو استعداد بلاده لاستضافة مثل هذه القمة، وطالب مجددا بهدنة بين الجانبين وقال إنه يجب وقف "سفك الدماء، والدموع".

وأضاف الوزير التركي:" ليس في الحرب منتصر، بينما ليس في السلام خاسر" لافتا إلى أن تركيا تواصل بذل الجهود من أجل إقامة حوار بين طرفي الصراع.

وأكد تشاووش أوغلو أن أنقرة لديها علاقات طيبة مع كييف وموسكو.

ويعتزم تشاووش أوغلو السفر غدا الخميس إلى كييف لمقابلة نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.