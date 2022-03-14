إصابة صحفي بريطاني بالرصاص في أوكرانيا

وكالات

أصيب اليوم الاثنين صحفي بريطاني يغطي الحرب في أوكرانيا لحساب شبكة "فوكس نيوز" ونقل إلى مستشفى قرب كييف، حسبما ذكرت "إندبندنت عربية"

نقلت إندبندنت، عن "فوكس نيوز" قولها إن مراسلها بنجامين هول أصيب أثناء إنجاز تقارير خارج كييف، ولدينا تفاصيل محدودة في هذا الوقت، ونُقل إلى المستشفى وتحاول فرقنا على الأرض جمع معلومات إضافية في ظل تطور الوضع بسرعة".

وكانت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن صحافيًا بريطانيًا أصيب بشظايا في ساقيه ونُقل إلى المستشفى حيث أدخل العناية المركزة.

ولقي الصحافي الأمريكي برنت رينو حتفه الأحد وأصيب زميله بالرصاص في إيربين بضواحي شمال غرب كييف التي تشهد قتالا عنيفا منذ أيام عدة.