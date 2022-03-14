إعلان

إصابة صحفي بريطاني بالرصاص في أوكرانيا

11:38 م الإثنين 14 مارس 2022
إصابة صحفي بريطاني بالرصاص في أوكرانيا

إصابة صحفي بريطاني بالرصاص في أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أصيب اليوم الاثنين صحفي بريطاني يغطي الحرب في أوكرانيا لحساب شبكة "فوكس نيوز" ونقل إلى مستشفى قرب كييف، حسبما ذكرت "إندبندنت عربية"

نقلت إندبندنت، عن "فوكس نيوز" قولها إن مراسلها بنجامين هول أصيب أثناء إنجاز تقارير خارج كييف، ولدينا تفاصيل محدودة في هذا الوقت، ونُقل إلى المستشفى وتحاول فرقنا على الأرض جمع معلومات إضافية في ظل تطور الوضع بسرعة".

وكانت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن صحافيًا بريطانيًا أصيب بشظايا في ساقيه ونُقل إلى المستشفى حيث أدخل العناية المركزة.

ولقي الصحافي الأمريكي برنت رينو حتفه الأحد وأصيب زميله بالرصاص في إيربين بضواحي شمال غرب كييف التي تشهد قتالا عنيفا منذ أيام عدة.

إصابة صحفي بريطاني أوكرانيا روسيا حرب الغزو الروسي كييف

الخبر التالى:

شركة ألمانية تنفي اتهامات أوكرانيا بإمداد روسيا بمكونات مركبات عسكرية
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا