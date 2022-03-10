ألمانيا وفرنسا يطالبان روسيا بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا

برلين- (أ ش أ):

طالبت ألمانيا وفرنسا، اليوم الخميس، روسيا بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا للمتحدث باسم الحكومة الألمانية سبستيان فيلدماير، أصر شولتز وماكرون على أن أي حل للأزمة يجب أن يتم التفاوض عليه بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد القادة الثلاثة أنهم سيبقون على اتصال وثيق مع بعضهم البعض خلال الأيام القليلة المقبلة.