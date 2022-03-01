طالب مصري بأوكرانيا: نشكر الرئيس لتوفير وسائل العودة إلى القاهرة (فيديو)

أسيوط ـ محمود عجمي:

توجه محمد علي أبوالعلا، طالب مصري في الجامعة الأوروبية الدولية في كييف بأوكرانيا، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوجيه وزارتي الخارجية والهجرة بالتواصل بشكل مستمر مع المصريين العالقين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال الطالب المصري، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" عبر تقنية المحادثة المرئية "فيديو شات"، إن السفارة المصرية بأوكرانيا أرسلت "باص" لنقلنا إلى أقرب محطة قطارات واستقلال القطار للوصول إلى الحدود مع دولة المجر.. شكرًا للاستجابة".

وأضاف "محمد" وهو من محافظة أسيوط: "السفارة المصرية أخبرتنا بتوفير باص لنقلنا إلى مدينة بودابست عاصمة المجر ثم التوجه إلى المطار واستقلال طائرة والعودة إلى القاهرة".

وأوضح: "الجامعة في كييف أوقفت الدراسة، وكنا ننهي أوراقنا من الجامعة بأوكرانيا أو نشوف وسيلة لاستكمال الدراسة في مصر أونلاين، مشيرًا إلى أن معظم الطلاب المصريين كانوا يحاولون أن يحصلوا على محتوى علمي يثبتون أنهم طلاب بالجامعة حتى يكون في أمان حال نزولنا إلى مصر ولا تضيع علينا سنوات الدراسة".

نشرت الصفحة الرسمية لموقع مصراوي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة من دولة أوكرانيا عبر تقنية المحادثة المرئية "فيديو شات" مع الطالب محمد على أبوالعلا، المقيم في أوكرانيا ويدرس في الجامعة الأوروبية الدولية في كييف أثناء توجه وآخرين إلى الحدود مع دولة المجر للعودة إلى القاهرة.

لينك البث المباشر

اقرأ أيضا:

"محتاجين مواصلات".. طالب مصري في أوكرانيا يروي تفاصيل المعاناة بعد الحرب - فيديو

"عايزين نرجع أسيوط".. رسالة طالب مصري في كييف بعد الحرب على أوكرانيا

بث مباشر - من أسيوط إلى كييف.. طالب مصري يتحدث عن حالة بأوكرانيا في ظل الحرب