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الدبلوماسيون يغادرون مؤتمر البرلمان الأوروبي عند كلمة وزير الخارجية الروسي

04:37 م الثلاثاء 01 مارس 2022
الدبلوماسيون يغادرون مؤتمر البرلمان الأوروبي عند كلمة وزير الخارجية الروسي

البرلمان الأوروبي

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كتبت- هدى الشيمي:

غادر ممثلو الدول الأوروبية والدبلوماسيون القاعة التي أقيم فيها مؤتمر للبرلمان الأوروبي لنزع السلاح من أوكرانيا في جنيف، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأظهر مقطع فيديو نشره الوفد الفرنسي، على حسابه بموقع تويتر، عشرات المسؤولين يغادرون القاعدة بينما بدأ لافروف خطابه عبر تقنية الفيديو.

وخلال خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الروسي أنه لم يحضر شخصيًا بسبب ما وصفته بالإجراءات المشينة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد بلادها بعد غزوها لأوكرانيا الذي يستمر لليوم السادس.

البرلمان الأوروبي وزير الخارجية الروسي أوكرانيا سيرجي لافروف مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة

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