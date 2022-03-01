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القوات الروسية تشن هجوماً على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

10:45 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
القوات الروسية تشن هجوماً على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

القوات الروسية

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كييف- (بي بي سي):

يقول المسؤولون الأوكرانيون إن القوات الروسية بدأت هجوماً على خيروسون، وهي مدينة في الجنوب تقع بين ميكولايف ونيوكاخوفكا.

"أفاد شهود عيان أن العدو يتقدم من المطار إلى طريق نيكولاييف السريع ودوار قرب محطة التخزين البارد،" حسبما أفادت دائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات الأوكرانية عبر قناتها على تيليغرام في الساعة الماضية.

وفي وقت سابق، ذكرت مراسلة بي بي سي سماع دوي انفجارات قوية بالقرب من مطار خيرسون.

ونشرت إدارة ولاية خيرسون على فيسبوك أن المدينة محاطة بالقوات الروسية لكنها لم يتم الاستيلاء عليها بعد.

هذا المحتوى من

BBC
القوات الروسية أوكرانيا طريق نيكولاييف السريع ولاية خيرسون

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