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مقتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي على بلدة أوختيركا

08:24 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
مقتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي على بلدة أوختيركا

أرشيفية

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كييف- (د ب أ):

أعلن قائد عسكري أوكراني مقتل أكثر من 70 جنديا جراء قصف روسي عنيف على بلدة أوختيركا بمنطقة سومي شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" عن دميترو زيفيتسكي رئيس القيادة العسكرية في سومي أن "وحدة عسكرية في أوختيركا تعرضت لقصف عنيف من جانب العدو ... ولسوء الحظ، تم تدميرها بالكامل. وقُتل أكثر من 70 جنديا. كما أن هناك ضحايا من المدنيين ... ويجري رفع الحطام الآن، وقد يتم العثور على المزيد من القتلى من الجنود"..

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