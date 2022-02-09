تونس: استئناف صلاة الجمعة منذ تعليقها في 12 يناير الماضي

04:25 م الأربعاء 09 فبراير 2022
تونس: استئناف صلاة الجمعة منذ تعليقها في 12 يناير الماضي

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تونس- (أ ش أ):

قررت وزارة الشؤون الدينية التونسية، استئناف صلاة الجمعة بداية، من بعد غد الجمعة، بعد تعليقها منذ 12 يناير الماضي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء لمحاربة انتشار فيروس "كورونا".

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكول الصحة بالمعالم الدينية.

يذكر أن الوزارة قررت تعليق صلاة الجمعة يوميْ 14 و21 يناير الماضي مع مواصلة الصّلوات الخمس، ثم قامت بتمديد التعليق أسبوعين آخرين.

وطالبت الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحة بالمعالم الدينية والمتمثلة في إظهار جواز التلقيح، والوضوء بالبيت، وإحضار السجاد الخاص، وارتداء الكمّامات، والالتزام بالتباعد.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الشؤون الدينية التونسية تونس صلاة الجمعة فيروس كورونا

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