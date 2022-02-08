المستشار الألماني يهدد روسيا بـ"عواقب واسعة النطاق" في حال غزو أوكرانيا

11:51 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
المستشار الألماني يهدد روسيا بـ"عواقب واسعة النطاق" في حال غزو أوكرانيا

أولاف شولتس

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برلين - (د ب أ)

هدد المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا مجددًا بـ"عواقب واسعة النطاق" في حال غزو أوكرانيا.

وفي مستهل لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس البولندي اندريه دودا، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الثلاثاء هذه العواقب ستكون على الصعيد "السياسي والاقتصادي وبالتأكيد الجيواستراتيجي".

في الوقت نفسه، أكد شولتس ضرورة إجراء محادثات وقال:"هدفنا المشترك هو تجنب وقوع حرب في أوروبا".

ووصل ماكرون إلى برلين بعد إجراء مفاوضات في العاصمة الروسية موسكو والعاصمة الأوكرانية كييف، بينما كان شولتس أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن أمس الاثنين.

وستسهم مشاركة دودا في محادثات برلين في التنسيق داخل الاتحاد الأوروبي.

ويطلق على لقاء ممثلي الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبولندا "مثلث فايمار"، وكانت آخر قمة لزعماء هذه الدول تم عقدها قبل 11 عاما.

وتواجه السياسة الألمانية في الأزمة الأوكرانية انتقادات في بولندا التي تجاور روسيا أيضا، ولاسيما رفض ألمانيا توريد أسلحة إلى أوكرانيا، وتطالب بولندا الحكومة الألمانية أيضا بانتهاج سياسة أكثر تشدد حيال روسيا فيما يتعلق بخط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل.

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