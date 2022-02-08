ملك البحرين يشيد بدور أمريكا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين

البحرين - (أ ش أ)

أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الثلاثاء بالدور المحوري، الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية، وجهودها الفاعلة بالتعاون مع الدول الحليفة، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعرب ملك البحرين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - عن اعتزاز بلاده بما يجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية راسخة، وشراكة وثيقة ترتكز دعائمها منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام، والتنسيق المشترك كأصدقاء وحلفاء.