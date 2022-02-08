لأول مرة...امرأة تتولى منصب مساعد رئيس وكالة المسجد النبوي

02:41 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
لأول مرة...امرأة تتولى منصب مساعد رئيس وكالة المسجد النبوي

المسجد النبوي

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الرياض- (د ب أ):

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الثلاثاء، قراراً تاريخيا، بتعيين الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري، مساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي.

وهذا المنصب هو الأول من نوعه في تاريخ وكالة المسجد النبوي.

وقال السديس إن هذا التعيين يعد إحدى النقلات النوعية التي تحققها رئاسة شؤون الحرمين، ويعكس الاهتمام بتمكين المرأة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصداته.

بدورها، أوضحت التويجري أن حكومة "خادم الحرمين الشريفين" أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة، متعهدة ببذل المزيد من الجهود في خدمة قاصدات مسجد الرسول، وتطوير الخدمات المقدمة لهن.

وتولت التويجري من قبل عدة مناصب، منها أستاذ الإدارة التربویة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، وهي حاصلة على بكالوريوس دراسات إسلامیة من كلیة التربیة بجامعة الأمیرة نورة بنت عبدالرحمن، وماجستیر إدارة تربویة من جامعة الملك سعود بعنوان: "الاحتیاجات التدریبیة لمدیرات المدارس المتوسطة والثانویة بالمملكة العربیة السعودیة".

المسجد النبوي وكالة المسجد النبوي فاطمة بنت عبدالعزيز السديس تمكين المرأة

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