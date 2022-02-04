السفيرة الفرنسية تؤكد استمرار دعم بلادها للبنان وشعبها

04:41 م الجمعة 04 فبراير 2022
السفيرة الفرنسية تؤكد استمرار دعم بلادها للبنان وشعبها

السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بيروت - (د ب أ):

أكدت السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو، اليوم الجمعة، أن بلادها كانت وستبقى إلى جانب لبنان واللبنانيين لدعمهم في المجالات كافة وبخاصة الثقافية منها.

ونوهت السفيرة جريو خلال لقائها وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في بيروت اليوم الجمعة، بـ"العمل المشترك الذي تقوم به مع مديرية الآثار على كل الأصعدة"، مشددة على "أن تكون العلاقة مبنية على خطة مستدامة ومحددة المعالم لتأمين استمرار العمل الثقافي ونتائجه الإنسانية على صعيد الأفراد والمؤسسات الثقافية في لبنان".

وأشارت إلى أن "فرنسا لا تقدم مساعدات مالية بقدر ما يهمها أن تدعم وأن تواكب النشاطات الثقافية بشكل عيني وتقني يساهم في تعزيز البعد الإنساني الثقافي واستمراريته".

وتم الاتفاق بين الوزير المرتضى والسفيرة جريو "على أن يتواصل فريق عمل وزارة الثقافة ومستشاريها مع فريق عمل السفارة الفرنسية لبلورة البرامج والمشاريع الثقافية التي يمكن للبنان وفرنسا أن يتشاركا في إنشائها وأن يتعاونا في تنفيذها".

يذكر أن فرنسا تعتبر أحد أبرز شركاء لبنان السياسيين، وتدعم فرنسا استقرار لبنان ووحدته واستقلاله وسيادته، وتُعير اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مؤسسات الدولة بغية ترسيخ سلطتها في كامل الأراضي اللبنانية.

آن غريو بيروت السفيرة الفرنسية محمد وسام المرتضى وزير الثقافة لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| عاد للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا