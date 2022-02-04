السفيرة الفرنسية تؤكد استمرار دعم بلادها للبنان وشعبها

بيروت - (د ب أ):

أكدت السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو، اليوم الجمعة، أن بلادها كانت وستبقى إلى جانب لبنان واللبنانيين لدعمهم في المجالات كافة وبخاصة الثقافية منها.

ونوهت السفيرة جريو خلال لقائها وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في بيروت اليوم الجمعة، بـ"العمل المشترك الذي تقوم به مع مديرية الآثار على كل الأصعدة"، مشددة على "أن تكون العلاقة مبنية على خطة مستدامة ومحددة المعالم لتأمين استمرار العمل الثقافي ونتائجه الإنسانية على صعيد الأفراد والمؤسسات الثقافية في لبنان".

وأشارت إلى أن "فرنسا لا تقدم مساعدات مالية بقدر ما يهمها أن تدعم وأن تواكب النشاطات الثقافية بشكل عيني وتقني يساهم في تعزيز البعد الإنساني الثقافي واستمراريته".

وتم الاتفاق بين الوزير المرتضى والسفيرة جريو "على أن يتواصل فريق عمل وزارة الثقافة ومستشاريها مع فريق عمل السفارة الفرنسية لبلورة البرامج والمشاريع الثقافية التي يمكن للبنان وفرنسا أن يتشاركا في إنشائها وأن يتعاونا في تنفيذها".

يذكر أن فرنسا تعتبر أحد أبرز شركاء لبنان السياسيين، وتدعم فرنسا استقرار لبنان ووحدته واستقلاله وسيادته، وتُعير اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مؤسسات الدولة بغية ترسيخ سلطتها في كامل الأراضي اللبنانية.