سفارة ألمانيا بالقاهرة تهنئ مصر بصعود منتخبها إلى نهائي كأس أفريقيا
القاهرة - أ ش أ
هنأت سفارة ألمانيا بالقاهرة الشعب المصري بفوز المنتخب القومي لكرة القدم علي منتخب الكاميرون في المباراة نصف نهائي لكأس أفريقيا.
وقالت - في بيان لها - علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم: "خالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود المنتخب المصري لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية ونتمنى لهم كل التوفيق".
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