سفارة ألمانيا بالقاهرة تهنئ مصر بصعود منتخبها إلى نهائي كأس أفريقيا

12:51 م الجمعة 04 فبراير 2022
سفارة ألمانيا بالقاهرة تهنئ مصر بصعود منتخبها إلى نهائي كأس أفريقيا

كأس أمم أفريقيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ

هنأت سفارة ألمانيا بالقاهرة الشعب المصري بفوز المنتخب القومي لكرة القدم علي منتخب الكاميرون في المباراة نصف نهائي لكأس أفريقيا.

وقالت - في بيان لها - علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم: "‏خالص التهنئة‏ لكل المصريين بعد ‏‏صعود المنتخب المصري لكرة القدم إلى‏ المباراة النهائية‏ بكأس الأمم الأفريقية ‏ونتمنى لهم كل التوفيق".

هذا المحتوى من

Asha
كأس أمم أفريقيا كرة القدم منتخب الكاميرون المنتخب المصري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر..زيادة سعر البنزين.. تفاصيل 4 قرارات رفعت اللتر "جنيه" في 10 شهور

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا