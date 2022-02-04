سفارة ألمانيا بالقاهرة تهنئ مصر بصعود منتخبها إلى نهائي كأس أفريقيا

القاهرة - أ ش أ

هنأت سفارة ألمانيا بالقاهرة الشعب المصري بفوز المنتخب القومي لكرة القدم علي منتخب الكاميرون في المباراة نصف نهائي لكأس أفريقيا.

وقالت - في بيان لها - علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم: "‏خالص التهنئة‏ لكل المصريين بعد ‏‏صعود المنتخب المصري لكرة القدم إلى‏ المباراة النهائية‏ بكأس الأمم الأفريقية ‏ونتمنى لهم كل التوفيق".