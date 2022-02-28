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البيت الأبيض : بايدن يجري مشاورات افتراضية مع قادة أوروبا

10:12 م الإثنين 28 فبراير 2022
البيت الأبيض : بايدن يجري مشاورات افتراضية مع قادة أوروبا

البيت الأبيض

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واشنطن - (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مشاورات في مؤتمر بتقنية الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس وحلفاء آخرين.

وأوضح البيت الأبيض أن المؤتمر استمر بين الساعة الحادية عشر والنصف تقريبا حتى وقت قليل قبل الساعة الواحدة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي).

وأشار إلى أن المؤتمر شارك به أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس البولندي أندريه دودا والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج.

كان البيت الأبيض أعلن مسبقا أن اللقاء سيدور حول " بحث أحدث التطورات المتعلقة بالهجوم الروسي على أوكرانيا وتنسيق ردود أفعالنا المشتركة".

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