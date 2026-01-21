قبل ما تدفع فلوسك.. 11 نصيحة تحميك من الغش عند شراء آيفون مستعمل

يلجأ بعض الأشخاص إلى شراء هاتف آيفون مستعمل، باعتباره خيارا عمليا لاقتناء جهاز من شركة "أبل" بسعر أقل، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الهواتف الجديدة وزيادة الطلب على الإصدارات الحديثة.

ورغم ما يوفره هذا الخيار من ميزة سعرية لمن لا يملكون رفاهية شراء هاتف جديد، فإنه قد ينطوي على مخاطر في حال عدم فحص الجهاز بدقة قبل إتمام عملية الشراء، لتفادي الوقوع ضحية لأجهزة معطوبة أو مسروقة.

هواتف آيفون المستعملة

ويشهد سوق الآيفون المستعمل إقبالا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، كونه يوفر إمكانيات متقدمة بتكلفة أقل، إلا أن الشراء من شخص لآخر يتطلب قدرا كبيرا من الحذر.

ووفقا لتقرير نشره موقع How-To Geek، هناك 11 نقطة أساسية ينبغي التأكد منها قبل دفع أي مبالغ مالية.

1- التأكد من عمل الهاتف

تعد هذه الخطوة الأهم، إذ يجب التأكد من أن الهاتف يعمل ويقلع بشكل طبيعي، إذ لا ينبغي قبول مبرر "البطارية فارغة"، ويجب أن تظهر شاشة القفل أو شاشة الترحيب "Hello"، مع اختبار الشحن والتأكد من سلامة منفذ الشحن.

2- التحقق من إيقاف قفل التفعيل

إذا طلب الهاتف إدخال حساب Apple ID للتفعيل، فهذه علامة تحذير، إذ يجب أن يقوم البائع بتسجيل الدخول بنفسه وتعطيل ميزة Find My iPhone قبل الشراء، وإلا فلن يكون بالإمكان استخدام الجهاز.

3- التأكد من مسح الهاتف بالطريقة الصحيحة

الهاتف الممسوح قد يبدو جاهزا للبيع، لكنه يمنع اختبار جميع وظائفه، إذ ينصح بطلب تسجيل دخول مؤقت من البائع لتجربة الجهاز، ثم تنفيذ خيار Erase All Content and Settings أمام المشتري بعد الاتفاق النهائي.

4- فحص الحالة الخارجية بدقة

ينبغي إخراج الهاتف من الجراب وفحص الخدوش أو الشقوق، وحالة الإطار والحواف، وكذلك الكاميرات والعدسات، حيث أن عدم استواء الهاتف على سطح مستوي قد يشير إلى أضرار داخلية.

5- مراجعة صحة البطارية

من خلال المسار: Settings > Battery > Battery Health، يمكن معرفة حالة البطارية، إذ تعد السعة التي تتجاوز 90% جيدة، بينما يشير غياب خيار "Peak Performance Capability" إلى أن البطارية قد تحتاج إلى استبدال.

6- التأكد من عدم تغيير قطع أساسية

عبر: Settings > General > About، يمكن معرفة ما إذا كانت البطارية أو الشاشة أصلية من "أبل" أو قطعًا غير معروفة المصدر، بينما يشير رقم الطراز الذي يبدأ بحرف F إلى أن الهاتف مجدد (Refurbished).

7- اختبار الأداء العام

يفضل تجربة تصفح الإنترنت، وفتح App Store، والتنقل بين التطبيقات، واستخدام الخرائط والإشعارات. أي بطء غير مبرر قد يعكس مشكلة داخلية.

8- فحص الشاشة بعناية

في شاشات LCD يجب التأكد من تساوي الإضاءة، بينما في شاشات OLED ينبغي الانتباه لظاهرة حرق الشاشة (Burn-in)، مع استخدام خلفيات بألوان ثابتة لاكتشاف العيوب.

9- اختبار السماعات والميكروفون

ينصح بتسجيل مقطع صوتي وتشغيله عبر السماعات، وإجراء مكالمة أو FaceTime لاختبار سماعة الأذن، إذ يعد تعطل السماعة العلوية من المشكلات الشائعة.

10- التأكد من عمل جميع الأزرار

يشمل ذلك زر كتم الصوت، وأزرار رفع وخفض الصوت، وزر التشغيل الجانبي، إذ أن الأزرار البطيئة أو اللينة قد تكون مؤشرا على قرب تعطلها.

11- اختبار الكاميرات بالكامل

يجب فتح تطبيق الكاميرا وتجربة الكاميرا الأمامية والخلفية، والعدسة الواسعة والمقربة إن وجدت، مع التأكد من وضوح الصورة وسلاسة الأداء دون تشويش أو بطء.

بدائل أكثر أمانا لتوفير المال

لمن يرغب في تقليل المخاطر، قد يكون شراء آيفون مجدد رسميا من "أبل" خيارا أكثر أمانا، إذ يأتي عادة مع فحص شامل وضمان.