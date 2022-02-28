جوتيريش: الهجمات الروسية على المدنيين "غير مقبولة إطلاقًا"

نيويورك - (د ب أ)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال جوتيريش خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "على الرغم من أن الضربات الروسية تستهدف بدرجة كبيرة منشآت عسكرية أوكرانية، لدينا روايات موثوقة بشأن تعرض مباني سكنية وبنية تحتية رئيسية وأهداف أخرى غير عسكرية لأضرار كبيرة".

وأكد جوتيريش أن "تصاعد العنف الذي يسفر عن وفيات بين المدنيين، ومن بينهم أطفال، غير مقبول على الإطلاق".

ووصف جوتيريش وضع أسلحة الردع الروسية في حالة تأهب بأنها "تطورات مفزعة"، مضيفا أنه لا شيء يبرر استخدام الأسلحة النووية.

وتناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب الروسية في أوكرانيا في جلسة طارئة نادرة.