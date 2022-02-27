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أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب"

02:13 ص الأحد 27 فبراير 2022
أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب"

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ):

اتهم رئيس الوزراء الأوكراني دينس شميهال روسيا بارتكاب "جرائم حرب"، مشيرا إلى أنها تقصف أهدافا مدنية.

وقال شميهال خلال مؤتمر صحفي يوم السبت إن روسيا قصفت رياض أطفال ومجمعات سكنية وحافلات تقل أطفالا، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.

وتابع أنه "جزاء لهذه الجرائم فإن القيادة الروسية ستمثل بالتأكيد أمام محكمة عسكرية. وبالتأكيد سيُعاقب العدو لقتل أطفال أوكرانيين. ولن تسامحهم أوكرانيا على ذلك".

وقال: "الحكومة الروسية لا تدرك أنها لا تقاتل الحكومة فقط، إنها في الواقع تقاتل الشعب الأوكراني بأكمله".

في المقابل تقول روسيا إن قواتها تستهدف المنشآت العسكرية فقط ولا تقصف مناطق سكنية.

دينس شميهال أوكرانيا روسيا

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